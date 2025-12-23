Il primario dell’ortopedia di Polistena, Lagana’: “Non c’è nessuna chiusura o accorpamento a Locri del reparto che dirigo”

Il primario dell’ortopedia di Polistena: “Non c’è nessuna chiusura o accorpamento a Locri del reparto che dirigo”

Il primario dell’ortopedia dell’ospedale di Polistena dott. Lagana’ ha avuto una lunga conversazione telefonica con il direttore di Approdo Luigi Longo in merito all’articolo uscito sul portale giornalistico. Il primario Lagana’ ha smentito qualsiasi chiusura o accorpamento del reparto di ortopedia con quello di Locri. Una precisazione dovuta per non creare allarmismo nella popolazione, vista la diffusione ampia nella provincia di Reggio Calabria del quotidiano Approdo Calabria.