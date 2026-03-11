Il presidente del Consiglio regionale della Calabria accoglie a Palazzo Campanella la Delegazione governativa della Regione di Santa Catarina

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha accolto oggi a Palazzo Campanella la delegazione governativa della Regione di Santa Catarina, in Brasile, in visita istituzionale in Calabria nell’ambito di un percorso di dialogo e collaborazione finalizzato a rafforzare i rapporti, non solo economici e commerciali, ma anche culturali tra i due territori.

La delegazione era composta da João Paulo Tavares Bastos, sovrintendente del Porto di Itajaí, da Thiago Morastoni, avvocato e assessore esecutivo del Porto di Itajaí, e da Dayane Nunes, responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Porto di Itajaí. Ad accompagnare la delegazione erano Veronica Salgado, avvocata che coordina la presenza istituzionale del gruppo brasiliano, e il professor Nicodemo Misiti. All’incontro, al quale ha preso parte una rappresentanza dei sindaci della Piana di Gioia Tauro, è intervenuto anche il consigliere regionale Domenico Giannetta.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rinsaldare e concretizzare i rapporti istituzionali, economici e commerciali avviati in questi giorni, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí, due realtà strategiche nei rispettivi contesti territoriali e logistici.

Nel corso del confronto, ospitato presso il Polo Culturale del Consiglio regionale, è stata condivisa la volontà di proseguire lungo un percorso comune capace di favorire scambi, relazioni e opportunità di sviluppo, valorizzando il ruolo della Calabria nel Mediterraneo e quello di Santa Catarina nello scenario economico brasiliano.

«Accogliere a Palazzo Campanella la delegazione della Regione di Santa Catarina – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo – significa confermare la volontà della Calabria di aprirsi sempre di più al dialogo internazionale e di costruire relazioni concrete, capaci di produrre sviluppo e nuove opportunità per il nostro territorio. Il confronto avviato in queste ore rappresenta un passaggio significativo per rafforzare il legame con una realtà importante del Brasile e per valorizzare la centralità strategica del porto di Gioia Tauro».

Il presidente Cirillo ha quindi ribadito l’importanza di proseguire nel solco della collaborazione istituzionale, favorendo occasioni di confronto utili a trasformare i rapporti avviati in progetti e percorsi condivisi.