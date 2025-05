Il Piria di Rosarno eccelle nelle Olimpiadi di Cittadinanza: un Trionfo di Impegno, Passione e Futuro

Un risultato straordinario che profuma di eccellenza, determinazione e orgoglio civico.

L’Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno,magistralmente diretto dalla Preside Russo,si afferma brillantemente nella prestigiosa competizione nazionale che premia le scuole italiane più virtuose nell’ambito dell’educazione civica, della partecipazione attiva e della consapevolezza democratica.

Un traguardo che è frutto di un lavoro corale e instancabile guidato dalla visione illuminata della Dirigente Russo, da anni anima e architetto di un’istituzione che crede nella scuola come fucina di cittadinanza responsabile. Al suo fianco, la professoressa Eleonora Contartese, referente di Educazione Civica,che ha saputo trasformare la materia in un laboratorio dinamico di pensiero critico, legalità e valori costituzionali.

Ma il vero cuore pulsante di questa Benemerenza,ha dichiarato la Russo, è rappresentato dai 19 straordinari studenti, che con impegno, creatività e senso civico hanno portato in alto il nome del “Piria”: Grimi Giulia 4B, Paolillo Ferdinando, 5B, Macrì Clara 4B, Cannatà Rita 5B, Cananzi Caroline 3E, Sbaglia Sofia 4A, Fida Sarah 4B, Tomas Chiara 3A, Palmieri Francesco 5B, Varra Matteo 5D, Giordano Salvatore Karol 4A, Smedile Domenica Maria 5B, Abate Francesca 3A,Di Tommaso Giuseppe 5D, Costa Andrea 5B, Fazzari Nives 5C, Garruzzo Giorgia 3A, Varrà Karole 3A,Careri Gaia 5B; giovani menti capaci di affrontare con maturità e passione tematiche complesse come la legalità, i diritti umani, l’ambiente, la giustizia sociale e la partecipazione attiva, dimostrando che il futuro è già presente, e parla il linguaggio dell’etica, della consapevolezza e del cambiamento.

Le Olimpiadi di Cittadinanza, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Assogiovani, rappresentano un banco di prova d’eccellenza per i giovani italiani, chiamati a confrontarsi su temi cruciali per la coesione democratica del Paese. In questo contesto di altissima competizione, l’IIS “R. Piria” si è distinto “Per l’impegno straordinario per la promozione dei valori di Cittadinanza consapevole, nel rispetto dei valori della Costituzione e per la brillante partecipazione dei discenti alle gare delle Olimpiadi di Cittadinanza a.s. 2024 – 2025”, come riporta l’Onorificenza “Scuola Benemerita” a firma del presidente di dell’Associazione Italiana AssoGiovani, Roberta Cristiani. La Benemerenza è stata conferita anche alla stessa dirigente.

Un successo che non solo inorgoglisce l’intera comunità scolastica, ma accende i riflettori su una Calabria che costruisce futuro, giorno dopo giorno, attraverso la cultura, l’impegno civico e l’istruzione di qualità. “Questo riconoscimento è la testimonianza concreta – ha dichiarato la Dirigente Russo – che educare alla cittadinanza attiva è possibile, e che i nostri ragazzi sono pronti a essere protagonisti del cambiamento ed in questo senso l’IIS “Piria” rilancia il valore della scuola come presidio di cittadinanza, legalità e partecipazione democratica. E lo fa, ancora una volta, con eccellenza”. Le congratulazioni giungono, in primis, dalla segreteria nazionale di Assogiovani nella comunicazione del conferimento delle benemerenze:

“È con immenso piacere e sincero entusiasmo poter conferire questa benemerenza alla Vostra Preside e alla vostra scuola tra le istituzioni di spicco a livello nazionale nell’ambito delle Olimpiadi di Cittadinanza. La Vostra gradita partecipazione non è solo un riconoscimento del lavoro e della passione dei Vostri alunni, ma è anche un testimone luminoso dell’eccellenza educativa che la Vostra scuola promuove quotidianamente. Questa posizione nella classifica nazionale è palesemente il risultato di un impegno collettivo che va oltre le aule; è il frutto di un ambiente che incoraggia la curiosità, il pensiero critico e la cittadinanza attiva”.