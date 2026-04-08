Il Piria di Rosarno conquista la Cina: esami HSK superati e volo verso Baoji

Una notizia che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica di Rosarno: l’Istituto di

Istruzione Superiore Raffaele Piria, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mariarosaria

Russo, si è ulteriormente distinto nel panorama dell’istruzione linguistica calabrese

confermandosi sede ufficiale degli esami HSK di lingua cinese e raccogliendo i frutti di un

percorso didattico costruito con passione e metodo nel corso degli anni.

Un congruo numero di studenti del Liceo Linguistico — indirizzo Inglese/Spagnolo/Cinese —

ha sostenuto e superato con pieno successo gli esami HSK (test di certificazione internazionale

della lingua cinese riconosciuto dall’Hanban, l’ente governativo cinese per la promozione della

lingua e della cultura cinese nel mondo) di livello A2 e B1, affrontando le prove su tutte e

quattro le abilità linguistiche: comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e

produzione orale. Un risultato che testimonia la solidità della preparazione impartita e la

dedizione dei giovani studenti, un traguardo significativo per studenti liceali.

Il merito di questo percorso va in larga parte, oltre alla dirigente Russo, soprattutto al prof.

Alessandro Costanza, docente di Cinese, alla prof.ssa Mattia Milea, coordinatrice del Liceo

Linguistico. Quest’anno il suo impegno culminerà in un traguardo storico: i primi diplomati

del linguistico, la VD, si appresta a concludere il ciclo liceale ottenendo il diploma linguistico

con cinese come lingua curricolare. Una vera classe pioniera, la prima a portare a compimento

un percorso quinquennale relativamente alle lingue inglese, spagnolo e cinese in questo istituto,

aprendo la strada a tutte le generazioni future.

Il docente di lingua cinese prof. Alessandro Costanza ha inoltre dato vita a un’iniziativa

straordinaria che poche scuole italiane possono vantare: un viaggio d’istruzione in Cina della

durata di due settimane, nella città di Xi’an (Baoji), nella provincia dello Shaanxi. La partenza

è fissata per l’11 aprile 2026, e vi parteciperanno 25 studenti delle classi 2D, 3D e 4D.

Un’opportunità unica di immersione totale nella lingua, nella storia e nella cultura cinese, che

trasformerà le ore di studio in esperienza vissuta.

Baoji, città di antica tradizione e ricca di siti storici — tra cui le radici della civiltà Zhou e

numerosi reperti dell’epoca pre-imperiale — offrirà agli studenti del Piria uno scenario

autentico in cui mettere alla prova le competenze acquisite in aula, dialogare con la popolazione

locale, partecipare agli sport, quali karate e yoga, e vivere in prima persona la realtà di uno dei

paesi più influenti del XXI secolo.

La DS prof.ssa Mariarosaria Russo ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti,

sottolineando come l’offerta formativa del Piria si caratterizzi sempre più per l’apertura

internazionale e per la capacità di fornire agli studenti strumenti concreti di competitività nel

mondo del lavoro e dell’università. Il cinese mandarino — lingua ufficiale del paese più

popoloso del pianeta e sempre più rilevante nelle relazioni economiche e diplomatiche globali

— rappresenta in questo senso una scelta lungimirante e di grande valore.