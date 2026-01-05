Il Partito Democratico di Taurianova apre all’ascolto dei cittadini, “ora più che mai è necessaria una svolta per tirare fuori dalle secche le nostra città”

Dopo la celebrazione del congresso di Circolo e l’affollata e partecipata inaugurazione della sede, il

Partito ha iniziato a discutere sull’organizzazione interna e sull’inizio del percorso che lo vedrà

impegnato nei prossimi mesi, anche in vista delle prossime consultazioni comunali.

Nell’ultima assemblea, che si è tenuta il 30 dicembre u.s., tante sono le idee emerse e tante sono le

visioni che si sono affacciate alla discussione.

Ci si è lungamente soffermati sul come dare un senso al futuro della nostra Comunità e sulle possibili

proposte da mettere in atto – nell’immediatezza – per praticare tutti i tentativi idonei ad una

possibile svolta nella gestione della cosa pubblica, nella mentalità dei cittadini e nelle profonde e

testarde ambizioni che una Città come Taurianova deve avere e pretendere.

Siamo convinti che intanto bisogna ripartire dalla politica e, proprio per rispetto a questa, non

possiamo prescindere, per quanto ci riguarda, da una nuova idea di centro-sinistra che deve

assumersi l’arduo compito di guidare la svolta predicata che si presenta, ora più che mai, necessaria

e fondamentale per tirare fuori dalle secche la nostra Città.

Con questa idea il Circolo si è già attivato iniziando interlocuzioni con partiti e movimenti che

gravitano nella concezione progressista e che hanno voglia di contribuire a ridare speranza alla

nostra comunità.

Se la gestione della cosa pubblica non può prescindere dalla politica, la politica stessa non può

prescindere dall’ascolto dei cittadini.

Infatti, parallelamente al confronto istituzionale con le forme politiche organizzate, siamo più che

mai convinti che bisogna dare voce e ascolto a tutti i cittadini e, per questo, la sede del circolo – VIA

GRADISCA N. 7 – rimarrà aperta con decorrenza 07/01/2026, tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì

dalle 17:30 alle 19:00 dove il sottoscritto e gli iscritti saranno felicissimi di accogliere e ascoltare

quanti vorranno proporre idee e progetti.

“Nella vita non esistono che gli inizi”. Crediamoci.

Arch Enzo BORGESE

Segretario Circolo