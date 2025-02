Il Partito Democratico della Calabria contesta i toni trionfalistici del centrodestra sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nella regione.

La realtà è ben diversa, la Calabria rimane inadempiente e non garantisce i servizi minimi previsti! Inoltre, come ha sottolineato Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, la regione sarebbe comunque inadempiente anche se il dato sulla prevenzione migliorasse.

«Nel 2023 –spiegano i dem– si è registrato un recupero delle prestazioni sanitarie, dopo il grave rallentamento dovuto alla pandemia e alla disorganizzazione di responsabilità della giunta regionale di centrodestra. Tuttavia, la situazione resta critica: già nel 2022 la Calabria superava la soglia minima solo nell’area ospedaliera, mentre restava ben al di sotto per la prevenzione e l’assistenza distrettuale. I dati preliminari del 2023 mostrano un miglioramento generale, ma solo l’area ospedaliera raggiunge la sufficienza. Il riavvio delle attività post-Covid non ha risolto i problemi strutturali del sistema sanitario regionale».

Il PD Calabria sottolinea infine un dato allarmante: nel 2023 la regione ha speso 304 milioni di euro per le cure dei pazienti fuori regione, ben 52 milioni in più rispetto all’anno precedente. «Vedremo i dati del 2024 – concludono i dem – ma è chiaro che, senza un’inversione di rotta, la Calabria continuerà a essere dipendente da altre regioni per garantire cure adeguate ai suoi cittadini».