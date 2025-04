Il partito democratico aderisce alla manifestazione del 10 maggio a Catanzaro sulla sanità

Il Pd Calabria aderisce alla manifestazione per il diritto alla salute, in programma sabato 10 maggio, in piazza Prefettura a Catanzaro. L’iniziativa, promossa dal Quotidiano e da numerosi comitati civici, è una risposta collettiva a un’emergenza che non può più essere ignorata.



«La Calabria è stanca, esasperata. Basta silenzi, basta attese. È tempo di pretendere ciò che spetta di diritto a ogni cittadino: una sanità pubblica che funzioni, che curi, che non costringa a scappare o a rinunciare».



La mobilitazione nasce da un’urgenza reale e quotidiana: un sistema sanitario allo stremo che non riesce più a garantire prevenzione, diagnosi, cure e assistenza. Un sistema che nega, di fatto, un diritto costituzionale.



«Vogliamo una sanità che non sia un privilegio, ma un diritto. Una sanità che curi in Calabria, non fuori. Che rispetti i pazienti e chi ogni giorno lavora negli ospedali e nei presidi territoriali. Che smetta di punire chi non può permettersi di andare altrove».



Il Partito Democratico sarà in piazza, al fianco dei cittadini, dei comitati, dei sindacati e degli amministratori locali perché questa battaglia non è di parte, è di tutti. E noi –concludono i dem– non ci fermeremo finché non vedremo risultati concreti, tangibili, veri!