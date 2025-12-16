Il Milan Club “Paolo Maldini” di Gioia Tauro si ritrova per Natale: un cuore rossonero che batte forte nella Piana

DI CLEMENTE CORVO

Si è svolta in un clima di grande festa e condivisione la cena di Natale del Milan Club “Paolo Maldini” di Gioia Tauro. Un appuntamento che non è stato solo un’occasione per scambiarsi gli auguri, ma la celebrazione di una realtà che, nata nel 2022, è già diventata un pilastro per il tifo rossonero in tutta la Piana.

Il club continua a registrare un aumento costante di soci, confermandosi come un vero e proprio punto di riferimento territoriale. La forza dell’associazione risiede nella sua sede sociale, una delle poche nella zona a restare aperta per ogni match della squadra, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire le partite su schermo gigante in un ambiente accogliente e appassionato.

Il Presidente Giuseppe Spinoso raggiunto telefonicamente ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto finora, lanciando uno sguardo ambizioso verso il futuro:

“Il Milan Club Gioia Tauro è un evoluzione continua. Nei prossimi mesi ci aspettano altre soddisfazioni che non saranno legate necessariamente ai risultati della squadra in campo. Ci saranno importanti evoluzioni a livello associativo per rendere questa realtà ancora più solida e presente.”

Il prestigio raggiunto dal club è testimoniato anche dall’attenzione ricevuta da leggende che hanno fatto la storia del Milan. Nei giorni scorsi, infatti, Filippo Galli e Nelson Dida hanno voluto omaggiare l’associazione di Gioia Tauro con un video-messaggio di auguri, emozionando tutti i soci.

Auguriamo a tutti gli sportivi, a tutto il mondo sportivo e a tutti i club della zona un felice Natale e un prospero Anno Nuovo! Che la passione e la gioia dello sport uniscano le persone e le comunità, e che i valori dello sport – come la fratellanza, la solidarietà e la lealtà – siano sempre più diffusi.

Un pensiero speciale ai tifosi del Milan, che sono sempre stati un esempio di passione e dedizione per il proprio club. Auguriamo a tutti voi un Natale rosso e nero, pieno di gioia e di speranza per il futuro.

E a tutti i club della zona, auguriamo di continuare a crescere e a prosperare, portando orgoglio e gioia alle vostre comunità. Che lo spirito dello sport ci unisca e ci ispiri a essere sempre migliori!

In chiusura, il Presidente Giuseppe Spinoso ha rivolto un pensiero affettuoso a chi non ha potuto partecipare alla serata: “Formulo i migliori auguri a tutto lo staff della vostra testata giornalistica e a tutti i soci che, per impegni personali, non sono potuti essere presenti fisicamente alla nostra cena sociale, ma che restano parte integrante della nostra famiglia.”