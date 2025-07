Il Maestro Giuseppe Cavallo nominato Direttore Tecnico e Ambasciatore per il Sud Europa e per l’intero continente africano

È pervenuta una ulteriore nomina prestigiosa al Maestro Giuseppe Cavallo, cintura nera 9° DAN, direttore tecnico dell’ Accademia Arti marziali, Difesa personale e kickboxing con sede a Caulonia Marina, Polistena e Siderno Marina. La federazione mondiale Kampo International lo ha, infatti, nominato Direttore Tecnico e Ambasciatore per il Sud Europa e per l’intero continente africano. Una notizia straordinaria per il mondo delle arti marziali e per la Calabria che vede uno dei suoi figli migliori ai vertici mondiali. La notizia, condivisa con immensa gioia e sincera ammirazione, da migliaia di appassionati e da quanti conoscono e stimano il dottore Giuseppe Cavallo, è stata data sul profilo facebook e sugli altri canali ufficiali di Kempo International, dal grande Maestro e Presidente Jorgensen, svedese di origine ma trapiantato in Oriente. In effetti, il sito ufficiale dell’ organizzazione mondiale ha riportato stamattina che Hanshi Prof. Giuseppe Cavallo (Italia), già ambasciatore per l’Europa, è stato ufficialmente nominato Ambasciatore per l’Europa del Sud e l’intera Africa. Un incarico prestigioso e carico di responsabilità, per il maestro cauloniese, che testimonia, ancora una volta, la grandezza e il valore assoluto del Maestro Cavallo, riconosciuto a livello mondiale non solo per le sue competenze tecniche e pedagogiche, ma anche per la sua elevatissima professionalità, per il suo equilibrio umano e per il carisma che da sempre lo contraddistinguono. È stata una sorpresa di enorme portata, anche per lo stesso dottor Cavallo, che con grande spirito di squadra aveva proposto la suddivisione dell’Europa, suggerendo la nomina del Maestro Tom Pintelon (Belgio) per la parte settentrionale. Ed è proprio così che si è concretizzato anche un secondo prestigioso incarico: Hanshi Pintelon è stato ufficialmente nominato Ambasciatore per l’Europa del Nord. Un cambio strategico ai vertici che arricchisce l’intera organizzazione mondiale, portando qualità, visione e continuità nelle diverse aree continentali. Ma è soprattutto la figura del grande Maestro Giuseppe Cavallo ad emergere con forza, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, sempre pronto a servire con umiltà e determinazione, trasmettendo i valori più alti delle arti marziali. Questo incarico rappresenta non solo un nuovo traguardo, ma anche un potente riconoscimento a una carriera costruita con sacrificio, passione e immenso amore per le arti marziali e per i suoi allievi.