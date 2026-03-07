IL Liceo Artistico di Cittanova incontra il maestro orafo Gerardo Sacco in una cornice storica del Convento dei Domenicani a San Giorgio Morgeto

In occasione della quarta edizione di “Arte al femminile”, organizzata dall’Associazione Arte che parla, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Morgeto ed in collaborazione con Blue Diamond Gioielli e l’associazione Joka Calabria gli studenti del Liceo Artistico di Cittanova hanno presentato numerosi lavori di arte orafa realizzati nei laboratori della scuola guidati dagli insegnanti Barreca e Magliano.

Grande soddisfazione per la bellezza, la cura ed il fascino dei gioielli è stata espressa durante la cerimonia di premiazione da parte della Dirigente Clelia Bruzzi del Polo Liceale Guerrisi-Gerace, che ha voluto rimarcare la grande opportunità di formazione che hanno gli alunni che frequentano il Liceo Artistico di Cittanova.

A conclusione della cerimonia di premiazione il maestro Sacco si è reso disponibile ad ospitare gli alunni selezionati del Liceo per un percorso di formazione nei laboratori della propria azienda in modo da sostenere il passaggio al mondo del lavoro in un settore in forte crescita quale quello dell’Arte Orafa.