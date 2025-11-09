IL GRIDO DELLA TERRA CALABRESE: L’OLIO EXTRAVERGINE TRADITO E ABBANDONATO

Palestra San Giovannello, Forza Italia difende Milia: “L’attore è Latella, ma di un film comico, parliamo di undici anni di ritardo sui lavori””Il cinema e le TV nazionali li lasciamo volentieri al consigliere Latella e alla sua Amministrazione. Il film che abbiamo visto in questi dodici anni della loro attività, in cui Latella ha ricoperto […]