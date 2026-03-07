Il Fatto in Calabria. Trovato il cadavere di un uomo in una pineta a poca distanza dal mare, indagini in corso

Il cadavere di un uomo, apparentemente di circa 40 anni e di carnagione bianca, è stato trovato a Scalea, Comune del Tirreno cosentino. Il ritrovamento è avvenuto nella pineta prossima al mare, meglio nota come area Frangivento, al di sotto della Strada statale 18. Un uomo che passeggiava tra gli alberi – secondo quanto si apprende – ha scoperto nel pomeriggio il cadavere e ha lanciato l’allarme. Il corpo senza vita si trovava nella pineta già da alcuni giorni essendo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Paola, il medico legale e i carabinieri della locale compagnia. Per le circostanze del ritrovamento, e nonostante la pineta sia prossima al mare, sarebbe da escludere che si possa trattare di uno dei corpi di migranti portati a riva dalle mareggiate nelle scorse settimane sulle coste del Tirreno cosentino. (ANSA)