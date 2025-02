Il Fatto in Calabria. Dottoressa aggredita al Pronto Soccorso da un paziente, scaraventata a terra ha perso i sensi nella colluttazione

Sanità: Occhiuto, ok a ultimo bilancio Asp Rc, addio per sempre a contabilità orale “Ho appena firmato il Dca per l’approvazione dell’ultimo bilancio pendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.Da questo momento le Asp e le Ao calabresi hanno tutti i bilanci finalmente chiusi.Negli ultimi due anni gli uffici della struttura commissariale hanno fatto un […]