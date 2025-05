Il Dramma. In un incidente stradale a Firenze, muore un motociclista calabrese

Messi sotto sequestro dalla polizia municipale i veicoli – una moto e un’auto – dello scontro mortale a Firenze, ieri sera, nel viale Galileo, dove è morto un motociclista di 55 anni, residente in provincia di Cosenza. L’uomo era su una motocicletta quando all’altezza di via del Monte alle Croci, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto proveniente dalla stessa strada. Al volante della vettura c’era una donna di 62 anni. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Attivato il supporto psicologico per la conducente.