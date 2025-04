Il dramma in Calabria. Un giovane di 27 anni è morto dopo essersi schiantato con la moto contro un albero. E c’è anche un altro giovane ferito gravemente

Un giovane di 27 anni, Luca Terranova di Fagnano Castello, è morto a causa di un incidente che si è verificato a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Da una prima ricostruzione il 27enne era a bordo di una moto che, per cause da accertare, è andata a sbattere contro un albero di ulivo, abbattendolo per il violento urto. Trasportato all’ospedale dall’elisoccorso del 118, non c’è stato nulla da fare. Insieme al 27enne c’era anche un altro ragazzo che è rimasto gravemente ferito ricoverato all’Annunziata di Cosenza. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.