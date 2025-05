Il Dramma in Calabria. Trattore si ribalta e muore schiacciato un agricoltore

Drammatico incidente nel Vibonese dove per cause ancora in corso di accertamento, un agricoltore alla guida di un trattore si è ribaltato mentre effettuava lavori nella campagne ed è morto schiacciato dal mezzo. Il tragico evento si è verificato nelle campagne di Orsigliadi, frazione del comune di Ricadi.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che giunto sul luogo dell’incidente ha allertato persino l’elisoccorso, non è stato purtroppo possibile salvare l’uomo, i medici, all’arrivo del mezzo di soccorso aereo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e di avviare gli accertamenti necessari per fare piena luce sull’accaduto. Al momento, non si escludono cause accidentali legate a un malfunzionamento del mezzo o a un’imperizia momentanea.