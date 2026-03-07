Il Dramma in Calabria. Malore fatale per un 50enne che muore mentre stava salendo la scala di una centrale elettrica

Un operaio metalmeccanico di una ditta esterna, Francesco Iarrera, 50 anni originario di San Filippo del Mela, nella frazione di Corriolo, ha perso la vita all’interno degli impianti della centrale elettrica A2A filippese. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo si è sentito male prima di mezzogiorno, mentre stava salendo una scala interna della centrale e si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi. Immediati i soccorsi, prima degli stessi colleghi e poi dai medici dell’ambulanza del 118. Cordoglio da parte del sindaco di San Filippo del mela Gianni Pino e del sindaco della città di Milazzo Pippo Midili.