Il dottor Pier Paolo Arcuri della AOU Dulbecco di Catanzaro eletto nuovo Rappresentante Regionale Calabria del Collegio Nazionale Dirigenti Radiologi Ospedalieri

All’appena concluso Congresso Regionale della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), è stato eletto quale rappresentante per la Regione Calabria del Collegio Nazionale Dirigenti Radiologi Ospedalieri, Il dott. Pier Paolo Arcuri, Radiologo, Resp. f.f. della Radiologia “De Lellis” della AOU Renato Dulbecco. “Ringrazio i colleghi Radiologi calabresi per la fiducia dimostratami, affidandomi tale incarico, con l’impegno da parte mia di rappresentare al meglio, ai vari tavoli societari ed istituzionali, le esigenze di noi Radiologi Ospedalieri che operano nella nostra realtà regionale. Mi avvarrò dell’esperienza lavorativa di oltre 25 anni di attività ospedaliera che ho l’onore di svolgere presso la AOU Renato Dulbecco, diretta dal Commissario Straordinario dott.ssa Simona Carbone. La AOU Renato Dulbecco, infatti, avendo al suo interno più Unità Operative di Radiologia, ognuna con specifiche peculiarità e tipologia di utenza, rappresenta, attualmente, sia per i volumi trattati che per la complessità delle prestazioni erogate, una delle principali realtà di riferimento per il sud Italia. Tuttavia, dovendo rappresentare l’intero territorio regionale, nella consapevolezza che vi sono realtà ospedaliere con diverse problematiche, mi adopererò affinchè queste vengano poste all’attenzione delle Istituzioni competenti. Vi auguro buon lavoro!”