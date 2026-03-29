Il dialogo come strumento di confronto e crescita personale e non mera autoreferenzialità

Splendido Bovaro del Bernese, è scomparso da circa 3 giorni a Cittanova. Dante è un maschio cucciolone circa un anno. La sua caratteristica più particolare sono gli occhi eterocromici: ha un occhio azzurro e l’altro marrone. È stata fatta regolare denuncia in quanto munito di microchip. Per qualsiasi info contattare 3495876308