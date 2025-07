Il Console Naccari incontra i vertici della Camera di Commercio di Rabat per rafforzare i legami economici e commerciali tra Marocco e Calabria

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, Avv. Domenico Naccari, accompagnato dal Vicepresidente dell’Associazione Internazionale Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia), Dott. Daoudi Tilouani, e dall’imprenditore italiano Sandro Scicchitano, ha incontrato a Rabat i vertici della Camera di Commercio, Industria e Servizi della Capitale del Regno.

A riceverli sono stati il Dott. Rachid Sami e il Dott. Mohamed El Haouazali, vertici della Camera di Commercio nonché il secondo capo del Dipartimento Strategie e Partenariato. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le prospettive di collaborazione bilaterale tra le imprese marocchine e quelle calabresi, in particolare nei settori del commercio, dei servizi e delle piccole e medie imprese.

Durante il confronto, sono state analizzate le modalità di creazione di partenariati tra le Camere di Commercio italiane e quelle marocchine, prendendo come esempio virtuoso l’esperienza della Camera di Commercio di Bari, già attiva in tal senso.

Il Console Naccari ha sottolineato l’importanza di promuovere in Italia l’immagine del Marocco, il quale rappresenta un Paese moderno, industrializzato, stabile e con una forte proiezione internazionale. “Il Marocco di oggi – ha dichiarato – è un Paese sicuro, culturalmente vivace e con infrastrutture avanzate. È nostro compito trasmettere questa nuova visione anche agli imprenditori italiani”.

Durante l’incontro si è discusso inoltre del ruolo della comunità marocchina in Italia, con particolare riferimento alla Calabria, dove risulta ben integrata, dinamica e protagonista in settori economici e sociali strategici. Sono state citate esperienze positive di cittadinanza attiva, come quelle di rappresentanti sindacali, professionisti e imprenditori di origine marocchina.

Grande attenzione è stata posta anche al tema della velocizzazione nei procedimenti per il rilascio dei visti per motivi commerciali e di partenariato economico. In questo senso è stata manifestata la necessità di favorire una mobilità più agevole degli operatori economici marocchini, nel quadro di una cooperazione reciproca rafforzata.

L’incontro si è concluso con l’impegno a promuovere nei prossimi mesi un protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio di Rabat e alcune Camere di Commercio calabresi, favorendo così scambi istituzionali e missioni imprenditoriali bilaterali.

“Costruire ponti economici e culturali tra Italia e Marocco – ha dichiarato Naccari – è un dovere oltre che una grande opportunità per i nostri territori.”