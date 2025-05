Il Consigliere Ranuccio firma il Memorandum tra la città Metropolitana di Reggio Calabria e Zhenjiang

Di Fameli Foti Rosa

Il dott. Giuseppe Ranuccio, consigliere della città Metropolitana di Reggio Calabria con delega al bilancio e al Turismo, nonché Sindaco dalla città di Palmi, è giunto in Cina per un accordo internazionale decisivo. Martedì 20 maggio 2025, a Zhenjiang città della Repubblica Popolare Cinese, tra il fiume Azzurro e il grande canale Imperiale, si è tenuto un incontro di promozione bilaterale. Il Vice Sindaco Yin Weimin in presenza del consigliere regionale per la città metropolitana di Reggio Calabria, hanno firmato, dopo aver elencato le potenzialità dei due territori, il Memorandum di cooperazione che legherà i due paesi per ben tre anni. Giuseppe Ranuccio, consigliere metropolitano delegato al bilancio e al Turismo della città di Reggio Calabria, è stato accolto dalla municipalità di Zhenjiang con onori e riconoscimenti. Il sindaco Ranuccio: «oggi è un giorno speciale per il territorio metropolitano. Questo accordo è una grande occasione per lo sviluppo del turismo, della cultura, dell’arte. Gli sviluppi si rifletteranno a largo raggio anche su altri settori, come l’agroalimentare e il commercio》. Ovviamente questo accordo porterà, aggiunge il Sindaco, ad un interscambio interculturale: 《 Come alcuni ricorderanno una rappresentanza cinese era stata già accolta presso palazzo Alvaro a Reggio Calabria alcuni mesi fa. Erano presenti una delegazione dell’associazione Cina Italia di Shanghai, nelle vesti del governo municipale cinese della città di Zhenjiang: il senatore Giuseppe Zhu, presidente dell’associazione Cina-Italia di Shanghai, Wu Dongjin, vicepresidente della Camera di commercio Jiangsu e la consultante dell’Associazione Cina-Italia di Shanghai, Alessandra Ravelli. Oggi è toccato a noi sbarcare in Cina, in particolare nelle vesti di Sindaco della città di Palmi e consigliere della città metropolitana, con orgoglio siamo giunti ad un accordo. A suggello di questo evento storico, sarà contraccambiato con la visita di una delegazione del Governo Popolare Cinese nella Città Metropolitana. Sarà un’ottima occasione per far conoscere il territorio, la nostra storia, la cultura, l’arte, l’artigianato, e tutto ciò che la nostra bellissima terra può dare, a cominciare dalle attrazioni paesaggistiche. E poi i prodotti del territorio, la cucina, i frutti della nostra terra, unici e famosi nel mondo». Il consigliere Ranuccio ha sottolineato la volontà da parte dei rappresentanti cinesi nel voler investire in Calabria. Uno stimolo per tutti e per i calabresi, che servirà ad attivare la macchina lavorativa, con interscambi ancora più celeri, attraverso l’export calabrese. Il Sindaco Ranuccio: 《 grazie all’amministrazione del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, questa cooperazione internazionale si è rafforzata, e sarà determinante per aumentare gli scambi economici e culturali». L’accordo firmato in presenza del consigliere con delega al bilancio e Turismo, Giuseppe Ranuccio, rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria e una delegazione della Municipalità di Zhenjiang, sarà valido per un triennio. Durante questo periodo si rafforzeranno gli scambi economici e commerciali, gl’interscambi in vari settori, come scienza e tecnologia, istruzione, turismo e cultura». Infine a suggello dell’accordo firmato, saranno attivate azioni e scambi destinati a favorire la cooperazione e lo sviluppo socio-economico, Ranuccio: 《 Ci saranno delle visite reciproche tra le parti a testimonianza dell’efficienza del patto accordato, dello sviluppo delle iniziative intraprese, monitorando periodicamente il loro progresso 》. La delegazione italiana con a capo il Sindaco Ranuccio è stata accompagnata per tutta la permanenza in Cina dal direttore dell’ufficio degli esteri Lu Lilin e dal vicedirettore Liu Wenqin. Il dott. Ranuccio ha saputo ben disegnare il territorio della città metropolitana ai cinesi, con un’iconografia delle bellezze paesaggistiche territoriali, ricca di risorse agricole e alimentari che rendono la Calabria un’eccellenza nel mondo. Ha puntato lo sguardo all’industria e alla moda locale. E per concludere la cultura, con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono conservati i celebri Bronzi di Riace, e numerosi ritrovamenti storici. Il dott. Ranuccio sulle orme di Marco Polo, come simbolo di scambio culturale e di apertura del mondo; l’Occidente è terra di grande interesse anche in Cina. Dal suo canto la delegazione cinese ha presentato le risorse di Zhenjiang, un tesoro ricco di fonti turistiche culturali, che favorisce la crescita della tecnologia avanzata e dell’innovazione economica. Lo Zhejiang è una delle principali destinazioni turistiche in Cina. La provincia vanta paesaggi naturali mozzafiato e un ricco patrimonio culturale protette dall’UNESCO. Le destinazioni principali includono Il lago occidentale di Hangzhou, la montagna innevata di Ningbo, la montagna Yandang di Wenzhou e la montagna Putuo di Zhoushan. Rinomata per le sue antiche città, la seta, il tè, e i suoi musei. Hangzhou è stata anche la sede del vertice del G20 del 2016, il che ne riflette il fascino storico e moderno. Come la ridente città di Palmi in provincia di Reggio Calabria e la sua Varia patrimonio dell’umanità in Italia, anche Zhenjiang ha il suo patrimonio culturale: uno di questi è il Lago dell’Ovest. Un sito riconosciuto dall’UNESCO, caratterizzato da acque tranquille, colline rigogliose e monumenti storici. Molti sono i legami che uniscono Zhenjiang alla città metropolitana di Reggio Calabria e questo accordo ne è la conferma.