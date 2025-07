Il Comune di Rosarno ha ufficialmente stabilizzato tutti i 12 tirocinanti TIS attivi presso l’Ente. Un risultato importante, reso possibile grazie a una scelta politica responsabile, al lavoro degli uffici e all’impegno coeso dell’intera Giunta comunale.

Prevista inizialmente per soli 4 tirocinanti, la stabilizzazione è stata estesa a tutti i 12 grazie a un contributo straordinario e una tantum della Regione Calabria. L’Amministrazione ha comunque scelto di farsi carico dei costi strutturali con risorse proprie, garantendo la sostenibilità dell’intervento.

Determinante è stata la collaborazione della Giunta, che ha approvato all’unanimità gli atti necessari. Fondamentale il lavoro dell’Assessore al Personale, Antonino Pronestì, che ha guidato il percorso con competenza e visione, analizzando anche l’andamento dei pensionamenti per assicurare equilibrio finanziario nel medio termine.

“È un atto di giustizia sociale e amministrativa,” ha dichiarato il Sindaco, dott. Pasquale Cutrì. “Abbiamo voluto riconoscere il valore di chi ha lavorato con dedizione per anni, spesso senza tutele adeguate. Questo è un investimento per l’efficienza del Comune e per la dignità del lavoro.”

L’Assessore Antonino Pronestì ha aggiunto: “Dietro questo risultato ci sono studio, programmazione e responsabilità. Abbiamo lavorato in squadra, con serietà, per dare futuro e stabilità a chi ha garantito servizi essenziali alla cittadinanza.”

La stabilizzazione dei tirocinanti rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più forte, giusta e vicina ai cittadini.