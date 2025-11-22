Il Comune di Paola dice stop al consumo di bevande alcoliche da asporto su suolo pubblico nelle ore serali e notturne.

La misura, in vigore da giovedì 27 novembre fino alle festività natalizie, ovvierebbe al disordine notturno che interessa il centro storico cittadino; esso sfocia spesso in episodi di violenza quali risse e danneggiamenti, in cui ad essere coinvolti in alcuni casi sono i minori.

A ciò si aggiungono anche l’abbandono di bottiglie e gli schiamazzi che durante la notte disturbano la quiete pubblica.

Una misura che divide e preoccupa i commercianti, alcuni dei quali si sono dimostrati contrari a tale ordinanza.

Il vietare la consumazione di bevande da asporto, specie durante le festività di Natale, metterebbe a dura prova gli esercenti dei bar delle città, nel pieno di una situazIone di per se già ciritca.

Il loro appello primo cittadino di Paola pertantoi è quello di non essere coinvolti e di non coinvolgere chi desidera trascorrere serate tranquille nella misura restrittiva, ma di agire contro chi genera disordini e caos.