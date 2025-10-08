Il Commissario Capo Dr. Diego Francesco Plutino è il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi

Cambio al vertice del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi, dove il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Diego Francesco Plutino sostituisce il Vice Questore Dott.ssa Concetta Gangemi, trasferita al Commissariato di Lamezia Terme.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo e con un master in Geopolitica della Sicurezza, il Dr. Plutino ha frequentato il 111° corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Nel luglio 2023, è stato trasferito al Commissariato di Siderno come Funzionario Addetto, occupandosi di importanti attività di polizia giudiziaria, rilevanti eventi di ordine pubblico e diverse operazioni di contrasto agli sbarchi di migranti, che hanno portato all’arresto di numerosi scafisti.

Il Questore esprime il proprio augurio al nuovo Dirigente, certo che il suo impegno e la sua professionalità verranno messe a disposizione della cittadinanza.