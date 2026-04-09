Il Comitato della Croce Rossa di Gioia Tauro esprime profondo dolore per la scomparsa di Maria Barbera

Il Comitato CRI di Gioia Tauro, con profondo dolore ed esprime vicinanza ai figli della nostra volontaria Maria Barbera. La Croce Rossa è una grande famiglia, viviamo questo distacco ,con doveroso rispetto verso chi ha dato tanto alla comunità. Il suo sorriso e la sua forza rimarranno sempre nei nostri cuori.

Negli ultimi tempi, assente per l’aggravarsi della sua malattia, ma con il cuore sempre vicino alla Croce Rossa. Il suo primo pensiero era di scusarsi se non poteva essere presente nei servizi con la stessa frequenza, che aveva negli anni svolto amorevolmente. Volontaria dal 15.12.2012

Il Presidente, il direttivo e i volontari tutti . Che la terra ti sia lieve. Buon viaggio, cara Maria