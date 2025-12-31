Quello che sta emergendo sulla gestione del Comune di San Giovanni in Fiore è un fatto politicamente e istituzionalmente molto serio, che merita attenzione e verifiche puntuali>. Lo dichiara la deputata M5S Vittoria Baldino, commentando le notizie relative alla nomina ad assessore del marito dell’ex sindaca Succurro, dopo la decadenza di quest’ultima. <In quale Paese normale – sottolinea Baldino – una sindaca decaduta, già presidente della Provincia e oggi consigliera regionale, può continuare a esercitare un’influenza diretta sull’amministrazione comunale, arrivando di fatto a far trasferire deleghe e potere all’interno del proprio nucleo familiare? È una domanda che non riguarda solo l’opportunità politica, ma il rispetto delle regole, della trasparenza e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni>.

Secondo la parlamentare pentastellata, <le ricostruzioni riportate dalla stampa e le denunce pubbliche di esponenti che fino a ieri facevano parte della maggioranza descrivono una gestione che rischia di apparire opaca e fortemente personalistica>. <Per queste ragioni – annuncia Baldino – intendo interrogare il ministro Piantedosi e scrivere al Prefetto di Cosenza affinché si valuti la vicenda sotto il profilo della legittimità degli atti e della correttezza istituzionale. Non si tratta di uno scontro politico, ma della necessità di ristabilire un principio semplice: le istituzioni non sono proprietà privata, né possono essere gestite come una dote di famiglia>.

<San Giovanni in Fiore – conclude – non merita di essere trascinata in dinamiche di potere che non troverebbero spazio in nessun contesto amministrativo sano. Legalità, trasparenza e rispetto delle istituzioni non sono optional: sono il minimo indispensabile per restituire dignità a una comunità che ha una storia importante e che non può essere trattata come un feudo.