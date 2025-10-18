Il Caso a Cittanova. Presenza di bovini nei giardini della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, l’Amministrazione condanna l’episodio e denuncia alle Forze dell’Ordine

La presenza di alcuni bovini nei giardini della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, registrata nelle scorse ore, rappresenta un fatto grave e inaccettabile che l’Amministrazione Comunale condanna con la massima fermezza.

Un episodio anomalo e privo di qualsiasi giustificazione, che non solo offende il decoro e la dignità di uno dei luoghi più simbolici e amati della comunità cittanovese, ma costituisce anche un potenziale rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

L’Amministrazione comunale annuncia che la prossima settimana sarà formalizzata un’apposita denuncia alle Forze dell’Ordine, corredata dagli estratti video del sistema di videosorveglianza comunale, che documentano l’inedita e inaccettabile “transumanza” avvenuta all’interno del giardino pubblico. “Cittanova sta vivendo una fase importante di rinascita e di impegno collettivo – ha dichiarato il Sindaco, avv. Domenico Antico – e seppur consapevoli delle numerose complessità che spesso non ci consentono di dare risposte immediate ai Cittadini, su episodi come questo non possiamo e non intendiamo restare indifferenti. Reagiremo con determinazione e con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, nel rispetto delle regole e del senso civico che vogliamo continuare a promuovere. Ringrazio le Forze dell’Ordine per la costante presenza e per il lavoro silenzioso e prezioso che svolgono quotidianamente a tutela della sicurezza di tutti”. L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici, in particolare dei luoghi simbolo della comunità come la Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, restano una priorità assoluta dell’azione amministrativa e un dovere condiviso da tutti i cittadini di Cittanova.