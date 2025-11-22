Il bullismo che nessuno vede: quando le vittime diventano i genitori

Di Caterina Facchineri

Quando si parla di bullismo, l’immaginario collettivo si sposta subito nei corridoi delle scuole.

Ragazzi che si sfidano, che si feriscono con parole o gesti. Tuttavia, esiste una forma di bullismo

più adulta, più nascosta e spesso ignorata: quella praticata dagli stessi genitori. È un fenomeno

reale, subdolo, che si consuma in silenzio, lontano dagli insegnanti e lontano dagli occhi dei

bambini, ma che può avere conseguenze drammatiche sull’equilibrio di un’intera famiglia.

Questa è la mia storia. Una storia che non avrei mai pensato di dover raccontare: quella di una

madre costretta a cambiare scuola alla propria figlia, non per tutelarla dai suoi compagni, ma per

difendere me stessa dalle dinamiche tossiche generate da altri genitori nel gruppo WhatsApp della

classe.

Il tribunale digitale dei genitori

Il gruppo WhatsApp di classe nasce sempre con intenzioni nobili: condividere informazioni utili,

coordinarsi, facilitare la comunicazione. Ma ben presto diventa altro. Diventa un luogo dove ogni

parola può essere interpretata, giudicata, attaccata. Dove un semplice commento si trasforma in un

processo.

È quello che è accaduto a me. Le mie parole — normali, rispettose, in buona fede — venivano

travisate, ridicolizzate, attaccate. Non potevo più esprimere un’opinione senza essere

immediatamente oggetto di critiche, frecciate o insinuazioni. E ciò che iniziava nel gruppo,

continuava fuori: chiacchiere, malelingue, giudizi dati con leggerezza ma capaci di ferire

profondamente.

Quando gli adulti dimenticano di essere adulti

Essere genitori non significa automaticamente essere maturi. Le dinamiche che ho vissuto avevano

tutte le caratteristiche del bullismo: isolamento, ridicolizzazione, attacchi continui, pressione

psicologica. Eppure, ciò che lo rende ancora più difficile da affrontare è proprio il fatto che a farlo

fossero degli adulti.

Un bambino può imparare. Un genitore dovrebbe già sapere. E invece no. Invece mi sono ritrovata

circondata da comportamenti che non avrei mai accettato tra i figli di nessuno, ma che tra adulti

venivano normalizzati.

La scelta più dolorosa

Quando il clima è diventato insostenibile, quando la serenità di casa ha iniziato a risentirne, quando

mia figlia ha iniziato a percepire il mio malessere, ho capito che non si trattava più solo di me. Che il

problema stava oltrepassando uno schermo.

E così ho preso una decisione che mai avrei immaginato: cambiare scuola. Far ricominciare mia

figlia altrove, in un ambiente più sano, lontano da chi aveva trasformato un luogo di confronto in un

terreno di scontro.

Una riflessione per tutti

Racconto questa storia perché nessuno parla abbastanza del bullismo tra genitori. Un bullismo che

non grida, non spinge, non picchia. Ma punisce, schiaccia, logora. E che spesso viene ignorato

perché avviene tra adulti, come se questo lo rendesse meno grave.

Eppure la verità è chiara: il modo in cui noi adulti ci comportiamo è il primo modello educativo per i

nostri figli. Se nelle chat ci sbraniamo, se giudichiamo, se attacchiamo, come possiamo pretendere

che i nostri bambini imparino il rispetto, l’empatia, la gentilezza?

Il messaggio che voglio lasciare

Non scrivo questa storia per denunciare qualcuno, ma per rompere un silenzio. Per dare voce a chi

vive la stessa situazione ma non trova il coraggio di parlarne. Perché il bullismo non ha età. Perché

non dovremmo accettarlo da un bambino, né tantomeno da un genitore.