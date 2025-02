Il Ballerino Gioiese Antonio Careri impegnato in varie manifestazioni internazionali

Di CLEMENTE CORVO

Antonio Careri, originario di Gioia Tauro (RC) , spinto dall’orgoglio per le sue radici e per il supporto ricevuto dalla popolazione della piana e dalla sua famiglia, desidera condividere con tutti l’ importante traguardo che ha raggiunto nel suo percorso artistico. Attualmente con grande merito é uno dei partecipanti alla nuova stagione di “Ballando con le Stelle” in Svezia.

Una grandissima soddisfazione non solo quale traguardo personale, ma anche quale motivo di grande orgoglio per la sua Calabria e per la sua amata città .

La sua carriera nel mondo della danza è iniziata con tanti sacrifici e dedizione. Dopo essersi trasferito a Roma a 19 anni per proseguire la sua formazione, ha avuto la fortuna di lavorare con coreografi di grande livello, esibendosi in varie manifestazioni INTERNAZIONALI

. Ha avuto il privilegio, ma anche il giusto merito di entrare a far parte di una delle compagnie di danza più prestigiose al mondo, “Burn The Floor”, con cui ha girato tra Europa e America.

Nel suo percorso, ha avuto l’opportunità di tornare in Italia, dove ha lavorato con il grande ballerino étoile della Scala di Milano, Roberto Bolle, partecipando al suo programma “Viva la danza” e come istruttore al suo evento “On Dance”. Lo scorso anno, mentre era in tournée con Burn The Floor, la ballerina svedese Veera Kinnunen, protagonista del seguitissimo “Ballando con le Stelle” condotto il sabato sera da Milly Carlucci, lo ha contattato per collaborare alla creazione di un nuovo spettacolo, “In The Deep”. Oggi, ricopre il ruolo di direttore dei casting e assistente coreografo di questo progetto che sta facendo il giro d’Italia, con ospiti speciali come Massimiliano Ossini, Samuel Peron, Maykel Fonts, etc.

Grazie al suo impegno, alla sua passione e alle sue grandissime doti professionali che lo hanno sempre reso protagonista é orgoglioso di essere uno dei ballerini professionisti di “Let’s Dance” in Svezia, il programma che corrisponde al nostro “Ballando con le Stelle”.

La sua famiglia lo ha spinto a raccontare questa esperienza come un motivo di orgoglio per la Calabria, con la speranza che la sua storia possa ispirare altri giovani calabresi a seguire i propri sogni artistici, nonostante le difficoltà.