Il 13 ottobre al via la Borsa internazionale del turismo culturale e Mirabilia Food&Drink

All’ente fiera di Catanzaro la due giorni dedicata ai B2B tra aziende provenienti da tutta Italia e buyer internazionali. Alle 9.30 previsto il taglio del nastro dell’edizione 2025

Si aprirà il prossimo 13 ottobre all’ente fiera di Catanzaro la 13° edizione della Borsa internazionale del turismo culturale e la 9° edizione del Mirabilia Food&Drink. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia e realizzata in collaborazione con Isnart, con Unioncamere nazionale e 21 Camere di Commercio italiane. Negli spazi fieristici si svolgerà la due giorni dedicata agli incontri B2B tra aziende provenienti da tutta Italia e operanti nel settore del food&drink e del turismo culturale e buyer internazionali. Anche per questa edizione si conferma una elevata adesione, sono attese 300 presenze tra aziende e buyer. La Calabria centrale sarà rappresentata da 60 aziende per entrambi i settori.

Alle ore 9.15 prenderanno il via gli incontri B2B. Il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, e la presidente di Isnart, Loretta Credaro, dopo il taglio del nastro, terranno un punto stampa.

All’iniziativa saranno, inoltre, presenti il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che parteciperanno al convegno in programma dal titolo “Attrattività intelligente per la competitività turistica dei territori sede di beni Unesco”.