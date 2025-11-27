I sindaci e le sindache dell’Associazione “Città degli Ulivi”, “sconcerto per l’intimidazione di inaudita gravità che ha interessato il comune di Gioia Tauro”

I sindaci e le sindache dell’Associazione “Città degli Ulivi” apprendendo con sconcerto la notizia di intimidazione di inaudita gravità che ha interessato il comune di Gioia Tauro, trasmettono solidarietà alla sindaca Simona Scarcella e ai dipendenti comunali esortandoli a non lasciarsi intimidire dall’ignobile episodio. “Da sindaco che ha subito diversi atti intimidatori giudico la vicenda davvero inquietante che condanno con forza – riferisce indignato Michele Conìa-perché mira a colpire nell’esercizio delle proprie funzioni attaccando i meccanismi e al corretto funzionamento della democrazia. Sulla vicenda chiediamo che sia fatta piena luce sui responsabili e sulla matrice di questo gravissimo attentato, in modo da restituire la serenità a tutta la popolazione. Alla cultura violenta e alla criminalità esortiamo a rispondere con fratellanza e solidarietà. Non permetteremo a nessuno di condizionare le decisioni pubbliche con la sopraffazione e soprusi e rinnoviamo l’impegno a difendere la legalità e la democrazia, valori che mai nessuno potrà riuscire a piegare con intimidazione e violenza. Tanti, troppi gli attacchi intimidatori che si stanno verificando sempre più frequentemente nella nostra Calabria e che ormai hanno raggiunto un livello preoccupante.”

Michele Conìa, Presidente dell’ Associazione “Città degli Ulivi”