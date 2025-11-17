I rappresentanti del Liceo Classico “P. Galluppi” replicano all’Usb

Dopo aver preso visione del comunicato stampa pubblicato da alcuni organi di

informazione, in qualità di rappresentanti di Istituto, di Consulta e dell’Organo di

Garanzia del Liceo Classico P. Galluppi, ci teniamo a fare chiarezza su quanto

denunciato dall’USB Scuola Calabria.

Giovedì 13 Novembre abbiamo incontrato la nostra dirigente per esporle la

volontà di partecipare alla manifestazione del giorno successivo, dedicata, come

ormai avviene da anni, al “Fridays for Future”. In quell’occasione la DS riferiva che

nella stessa occasione si sarebbe tenuta anche la manifestazione “No Meloni Day”

e, dopo averci accordato la possibilità di partecipare liberamente ad entrambe le

iniziative, di comune accordo, abbiamo deciso di organizzare delle attività

laboratoriali a scuola per il “FFF”.

Contestualmente abbiamo avvisato i rappresentanti delle varie classi,

comunicando che chiunque avesse voluto aderire alle manifestazioni di piazza,

sarebbe stato libero di farlo. Di fatto, alcune classi hanno esercitato il diritto di

manifestare, senza alcuna conseguenza, mentre la maggior parte dei ragazzi sono

rimasti all’interno delle aule, riflettendo sul tema e approfondendone gli aspetti

principali, al fine di sensibilizzare tutti sull’importanza di condotte sostenibili.

Pertanto, siamo profondamente sorpresi dalla ricostruzione, totalmente travisata,

proposta dal succitato sindacato, non avendo in nessun modo riscontrato un

atteggiamento dispotico e antidemocratico da parte della DS, che si è dimostrata

molto disponibile al dialogo.

In qualità di rappresentanti, rassicuriamo il sindacato che, essendo menti pensanti

e disponendo di uno spirito critico, non ci saremmo mai piegati a un

atteggiamento intimidatorio, che avremmo noi stessi denunciato.

Luca Battaglia

Margherita Foresta

Marco Mottola di Amato

Jacopo Parentela

Claudio Pitaro

Paolo Plastino

Francesco Emanuele Scrima

Miriana Scrivano