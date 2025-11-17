I rappresentanti del Liceo Classico “P. Galluppi” replicano all’Usb

Dopo aver preso visione del comunicato stampa pubblicato da alcuni organi di
informazione, in qualità di rappresentanti di Istituto, di Consulta e dell’Organo di
Garanzia del Liceo Classico P. Galluppi, ci teniamo a fare chiarezza su quanto
denunciato dall’USB Scuola Calabria.
Giovedì 13 Novembre abbiamo incontrato la nostra dirigente per esporle la
volontà di partecipare alla manifestazione del giorno successivo, dedicata, come
ormai avviene da anni, al “Fridays for Future”. In quell’occasione la DS riferiva che
nella stessa occasione si sarebbe tenuta anche la manifestazione “No Meloni Day”
e, dopo averci accordato la possibilità di partecipare liberamente ad entrambe le
iniziative, di comune accordo, abbiamo deciso di organizzare delle attività
laboratoriali a scuola per il “FFF”.
Contestualmente abbiamo avvisato i rappresentanti delle varie classi,
comunicando che chiunque avesse voluto aderire alle manifestazioni di piazza,
sarebbe stato libero di farlo. Di fatto, alcune classi hanno esercitato il diritto di
manifestare, senza alcuna conseguenza, mentre la maggior parte dei ragazzi sono
rimasti all’interno delle aule, riflettendo sul tema e approfondendone gli aspetti
principali, al fine di sensibilizzare tutti sull’importanza di condotte sostenibili.
Pertanto, siamo profondamente sorpresi dalla ricostruzione, totalmente travisata,
proposta dal succitato sindacato, non avendo in nessun modo riscontrato un
atteggiamento dispotico e antidemocratico da parte della DS, che si è dimostrata
molto disponibile al dialogo.
In qualità di rappresentanti, rassicuriamo il sindacato che, essendo menti pensanti
e disponendo di uno spirito critico, non ci saremmo mai piegati a un
atteggiamento intimidatorio, che avremmo noi stessi denunciato.
Luca Battaglia
Margherita Foresta
Marco Mottola di Amato
Jacopo Parentela
Claudio Pitaro
Paolo Plastino
Francesco Emanuele Scrima
Miriana Scrivano