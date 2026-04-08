I FATTI DI SEMINARA, LA CASSAZIONE ANNULLA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE

LA CASSAZIONE ANNULLA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE

Importante decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna per violenza sessuale a carico di Z.G., disponendo un nuovo esame davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

La Terza Sezione Penale, all’esito dell’udienza dell’8 aprile 2026, ha accolto il ricorso della difesa, ritenendo fondate le censure sollevate in sede di legittimità.

I fatti oggetto del processo risalgono al 2014 e si collocano in un contesto familiare nella provincia di Reggio Calabria, in Seminara, dove la vicenda si sarebbe sviluppata nell’ambito del rapporto tra coniugi.

Le accuse riguardavano, tra l’altro, presunti episodi di violenza sessuale che si sarebbero verificati all’interno della vita domestica.

Proprio su questo punto la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di un nuovo e più approfondito esame della vicenda, alla luce delle criticità emerse nella valutazione delle dichiarazioni e degli elementi probatori nei precedenti gradi di giudizio.

Il procedimento tornerà ora davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che sarà chiamata a riesaminare il capo annullato.

Z.G. è difeso dagli avvocati Antonio Papalia e Pasquale Aquino, del Foro di Palmi.