Il 9 luglio il direttore di Approdo, ha subito un intervento alla colecisti. In sé per sé un intervento di routine, ma viste le condizioni di salute complicate, dovute alla grave malattia al cuore e al diabete, sono state adottate una serie di precauzioni indispensabili per la buona riuscita dell’intervento chirurgico.

Longo, operato in anestesia totale, è rimasto qualche giorno ricoverato presso l’ospedale di Polistena. La decisione del direttore Longo, dimostra l’immensa fiducia verso una parte della classe medica polistenese. Dunque, dobbiamo rafforzare le battaglie per avere medici e primari in grado di fare la differenza. Nessuno può pensare di trasformare Polistena in reparti ambulatoriali, non lo consentiremo mai, a costo di fare le barricate.

Grazie al primario Palmanova e la sua struttura. Un riconoscimento agli anestesisti. Grazie all’ex primario della cardiologia. Dott. Vincenzo Amodeo, per la sua presenza in sala operatoria.