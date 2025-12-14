Haugan vince lo Slalom in Val d’Isere, Vinatzer quarto in rimonta

Paura dopo il ribaltamento di un trattore aCorigliano Rossano: l’incidente ha causato il ferimento della persona a bordo del mezzo. L’episodio è accaduto inlocalità Piraginetidurante la mattinata di domenica 14 dicembre 2025. L’area urbana di Corigliano-Rossano è stata svegliata dalla notizia di un uomo rimasto schiacciato da un trattore a causa del ribaltamento del mezzo. […]