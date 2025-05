Gruppo Lube inaugura a Polistena il nuovo Store Creo Kitchens

Il Gruppo Lube inaugura un nuovo STORE CREO KITCHENS a POLISTENA (RC). Il taglio ufficiale del nastro è previso per il 13 Maggio alla presenza delle autorità locali, per tutta la settimana promozioni uniche saranno riservate alla clientela.

Nell nuovissimo spazio espositivo di 300 mq un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand CREO.

In esposizione la novità assoluta COLORLab, il nuovissimo modello Creo che grazie a una straordinaria gamma di finiture laccate, offre una versatilità senza pari, consentendo infinite combinazioni e personalizzazioni. COLORLab trasforma ogni cucina in un’opera unica, soddisfacendo le piu sofisticate esigenze estetiche e funzionali.

Tra i diversi modelli in esposizione i modelli JeyFeel e Tablet la cucina elegante, funzionale e bella per stile e qualità. Design 100% Made in Italy per un modello che delinea il suo carattere e che si esprime nelle superfici materiche e nei suoi colori assolutamente di tendenza.

Per gli amanti di un genere più contemporary ma sempre dinamico e giovane in esposizione i modelli Oprah e Grace dove funzionalità ultra moderna e stile dal gusto più classico sono in perfetto equilibrio. Il tocco di classe sta nella sua forma, elegante ed accurata.

Una squadra composta da tre addetti qualificati offrirà ai clienti numerosi servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio.

Con Creo Convenienza e Qualità sono sempre più vicine, ora anche a Polistena (RC).