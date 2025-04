Gruppo Civitas art. 54: Risposta al dottor Rocco Agostino, “Facciamo chiarezza per rispetto della verità e dei cittadini”

Risposta al dottor Rocco Agostino – Facciamo chiarezza per rispetto della verità e dei cittadini

Abbiamo letto con attenzione l’intervento del signor Agostino, candidato della lista Cuore Futuro, e riteniamo doveroso intervenire per chiarire alcuni punti, nel rispetto della verità e soprattutto dei cittadini che meritano correttezza e trasparenza.

Ci dispiace constatare che, pur candidandosi a consigliere del nostro Comune, Guidato dal prof. Rocco Femia, Rocco Agostino dimostri una conoscenza approssimativa – e in alcuni casi del tutto errata – di quanto fatto dall’attuale amministrazione. Ancor più grave è il fatto che all’interno della sua lista vi siano candidati uscenti dell’opposizione che, nel corso degli anni, sono stati spesso assenti, soprattutto in momenti cruciali per la comunità. L’ultimo esempio è l’approvazione del bilancio di previsione: proprio in quella sede, l’opposizione era assente ingiustificato. Quegli stessi esponenti che mesi fa durante un consiglio comunale hanno votato insieme alla maggioranza l’aumento di tributi e tariffe. È un peccato che oggi non abbiano il coraggio di dirlo apertamente.

Forse è più semplice fare politica per strada, raccontando solo quello che fa comodo e che la gente vorrebbe sentirsi dire. Ma noi crediamo che la politica debba anche assumersi la responsabilità di spiegare le cose come stanno, con onestà.

Questa amministrazione ha sempre cercato di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Lo dimostra, ad esempio, il nuovo regolamento sulla rateizzazione dei tributi: è stata eliminata la necessità della fideiussione bancaria, il numero di rate è stato aumentato e rapportandolo all’importo del debito. Una misura di giustizia sociale non di propaganda.

Ogni anno sono stati pubblicati bandi per il bonus affitti e altre forme di sostegno per le famiglie in difficoltà. Abbiamo cercato di essere vicini a chi aveva più bisogno, con strumenti concreti e accessibili.

Sul fronte sportivo, è vero: oggi il campo sportivo non è ancora pienamente fruibile. Ma è altrettanto vero che, dopo anni di immobilismo, la nostra amministrazione è riuscita a ottenere due importanti finanziamenti: uno da 700 mila euro per il manto erboso e uno da 1,2 milioni di euro per la tribuna coperta. Alcuni ritardi, dovuti a problematiche tecniche e burocratiche, sono stati affrontati e superati: i lavori sono finalmente partiti e stanno andando avanti.

Riteniamo , quindi , doveroso precisare che l’attuale amministrazione ha agito con senso di responsabilità e spirito pragmatico, affrontando le criticità con determinazione e visione prospettica.

È stata, infatti, proprio questa amministrazione a sostenere e fortemente volere la rinascita della società di basket, frutto di un articolato percorso di confronto tra i dirigenti sportivi e l’assessorato competente. Abbiamo creduto con tutti noi stessi di

restituire dignità e continuità a questa disciplina nel nostro territorio.

In parallelo, si è proceduto alla riqualificazione del campetto da tennis adiacente al Pala Marcellino, trasformandolo in polivalente , e diventato quindi anche da basket. Ulteriore testimonianza concreta della volontà di creare spazi adeguati, inclusivi e funzionali per la pratica sportiva. Non si tratta di proclami, ma di interventi reali, misurabili, tangibili.

In questi anni, inoltre, sono nate e cresciute realtà sportive nuove e vive: la squadra di pallavolo con la Digem Volley, sostenuta sin dal primo giorno dalla nostra amministrazione e che oggi ospita pure una squadra di Serie B, la Sensation di Gioiosa Ionica, per non parlare delle altre discipline come la danza o la ginnastica, realtà che si distinguono a livello regionale e nazionale.

La nostra idea di sport non si esaurisce nella retorica: è azione, è investimento, è costruzione quotidiana di comunità.

Infine, non possiamo non sottolineare un risultato che forse sfugge ai freddi numeri ma che per noi ha un valore enorme: siamo riusciti, attraverso il dialogo e la presenza costante, a ricostruire un senso di comunità e di appartenenza. È tornata la fiducia, è tornata la voglia di costruire insieme. Se oggi a Marina di Gioiosa Ionica operano associazioni, società sportive e iniziative culturali, è anche grazie a questo clima di collaborazione che abbiamo voluto fortemente creare.

Non ci interessa la polemica sterile, ma non possiamo accettare che si raccontino mezze verità o, peggio, falsità. Continueremo a lavorare con la stessa passione, mettendoci la faccia e spiegando sempre ai cittadini non solo ciò che si fa, ma anche il perché si fa.

In un contesto in cui spesso prevalgono dichiarazioni enfatiche sprovviste di sostanza, come in questo caso, rivendichiamo con orgoglio una linea amministrativa fondata sull’operatività, sulla concretezza e sulla valorizzazione sistematica del tessuto sportivo e sociale del nostro territorio.

Gruppo Civitas art. 54