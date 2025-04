Graziano Tomarchio nominato socio onorario del Centro Presenza di Palmi per il suo impegno nel sociale

di Nicoletta Toselli

PALMI – L’editore Graziano Tomarchio è stato insignito del prestigioso riconoscimento di socio onorario da Don Silvio Misiti, fondatore del Centro Presenza di Palmi. Un’onorificenza che premia non solo la sua attività nel mondo dell’editoria, ma soprattutto il costante e generoso impegno profuso nel sociale.

Conosciuto per la sua sensibilità e dedizione verso le tematiche civili e comunitarie, Tomarchio rappresenta un esempio concreto di come cultura e volontariato possano intrecciarsi in un percorso virtuoso a favore del bene comune. L’iniziativa del Centro Presenza intende così valorizzare figure che, attraverso il proprio operato, promuovono valori di solidarietà, partecipazione e crescita collettiva.

“Un riconoscimento che mi onora profondamente – ha dichiarato Tomarchio – e che sento di condividere con tutte le persone che, ogni giorno, lavorano silenziosamente per rendere migliore la nostra società”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del mondo associativo e istituzionale, in un clima di partecipazione e riconoscenza che ha sottolineato il forte legame tra il territorio e chi lo anima con passione e impegno.