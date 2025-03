Gravissimo incidente sull’A2 tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro, auto sfonda il guard rail e precipita nel vuoto

Un gravissimo incidente stradale di è verificato pochi minuti fa tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro sull’A2- Autostrada del Mediterraneo.

Ancora non è ben chiara la dinamica dell’incidente, le notizie sono frammentarie, ma sembrerebbe che un’autovettura abbia urtato contro un guard rail e l’ha sfondato precipitando nel vuoto, da quello che si sa il tratto autostradale è chiuso in entrambi i sensi di marcia, e sono presenti le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e almeno tre ambulanze per soccorrere i feriti

Seguono aggiornamenti…