Gravissimo incidente a Mileto, scontro tra un’auto e una moto con due feriti gravi

Incidente nel tardo pomeriggio lungo il Corso Umberto I, vicino l’ex asilo, a Mileto, nel Vibonese. Coinvolti nello scontro una moto e un’Alfa Romeo. I feriti più gravi sono stati il motociclista e uno dei passeggeri dell’auto, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale di Vibo Valentia per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. L’incidente ha provocato rallentamenti del traffico mentre la carreggiata veniva messa in sicurezza.