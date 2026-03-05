Grave incidente a Ravagnese, un ciclomotore ha investito un pedone, è grave

Polizia Locale: grave incidente a Ravagnese. Nel tarso pomeriggio di ieri , nel quartiere ravagnese si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclomotore ha investito un pedone che a causa delle gravi lesioni è stato trasportato al Gom. I medici hanno riservato la prognosi. Il ciclomotore era condotto da un minore degli anni 18. La Polizia Locale ha immediatamente avviato ogni necessario accertamento finalizzato alla risoluzione della dinamica. Il veicolo a due ruote è stato sequestrato.