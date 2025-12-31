Gratta e Vinci: a Varapodio colpo da 50mila euro con “Tombola Super”

Calabria a segno con il Gratta e Vinci “Tombola Super”. Negli ultimi giorni, riporta Agipronews, a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via Virdia snc.

Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità nei punti vendita attivi in Calabria: secondo i dati elaborati da Agipronews, nel 2024 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%). Leggero aumento anche della spesa nei punti vendita in provincia di Reggio Calabria: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 145 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto ai 140 milioni dell’anno precedente.