Gratta e Vinci: a Reggio Calabria colpo da 50mila euro con “New Extra Tutto Per Tutto”

Polizia Locale: grave incidente a Ravagnese. Nel tarso pomeriggio di ieri , nel quartiere ravagnese si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclomotore ha investito un pedone che a causa delle gravi lesioni è stato trasportato al Gom. I medici hanno riservato la prognosi. Il ciclomotore era condotto da un minore degli anni 18. […]