Gratta e Vinci: a Reggio Calabria colpo da 50mila euro con “New Extra Tutto Per Tutto”
Mar 05, 2026 - redazione
Calabria a segno con il Gratta e Vinci “New Extra Tutto Per Tutto”. Negli ultimi giorni, riporta Agipronews, a Reggio Calabria è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via Nicola Miraglia, 6.
Il settore del gioco prosegue la fase di sostanziale stabilità nei punti vendita attivi in Calabria: secondo i dati elaborati da Agipronews, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%). Leggero aumento anche della spesa nei punti vendita in provincia di Reggio Calabria: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 145 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto ai 140 milioni dei dodici mesi precedenti.