Grande successo per la Festa di Pasqua a Rizziconi: tradizione, spettacolo e un pubblico da record

Rizziconi ha celebrato la Pasqua nel migliore dei modi, regalando a cittadini e visitatori una giornata indimenticabile.

Un immenso lavoro di sinergia tra l’Arciconfraternita del S.S. Rosario e l’Amministrazione Comunale che si è dedicata, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e Valorizzazione delle Tradizioni e dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, alla promozione mediatica dell’evento e all’organizzazione della serata musicale.

Il tradizionale rito de “A’ffruntata” si è svolto con grande partecipazione e devozione in una Piazza Vittorio Emanuele II che ha visto un numero di presenze oltre ogni aspettativa.

I festeggiamenti sono proseguiti poi tra le bancarelle di Viale Umberto I e le attrazioni del Lunapark, creando un’atmosfera di festa e condivisione che si è protratta fino al grande spettacolo musicale della sera con il concerto di Lorenzo Fragola al quale è accorso un numeroso pubblico come non si vedeva da anni.

Ad aprire il concerto del noto cantautore sono stati i talenti Cecilia Larosa e, direttamente da “The Voice Kids”, il giovane Michele Bruzzese.

Fragola ha poi conquistato il pubblico regalando uno spettacolo di 90 minuti pieni di energia, facendo ballare e cantare tutti i presenti con i suoi successi.

Con un successo così straordinario, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di un programma altrettanto emozionante e coinvolgente.