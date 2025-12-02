Grande successo dell’Open Day dell’IS “Renda” di Polistena

Un giorno di passione e di amore per la scuola.

“Abbiamo aperto le porte- ha affermato la Dirigente scolastica Dottoressa Emanuela Cannistrà- ai futuri studenti per mostrare loro il nostro mondo fatto di passione e amore per l’ospitalità.”

La giovane Dirigente Scolastica dell’Istituto Alberghiero ha accolto per prima gli ospiti e i visitatori con “un sorriso radioso e un cuore pieno di amore.”

Poi è toccato agli studenti che si sono cimentati in attività dimostrative con grande abilità e creatività, preparando piatti deliziosi e offrendo servizi di alta qualità che hanno colpito l’attenzione degli ospiti.

L’Open Day è stato un successo che ha dimostrato come la scuola sappia aprirsi al territorio.

Infine la Dottoressa Cannistrà non ha nascosto la sua soddisfazione per la bellissima giornata e ringraziando tutto il personale scolastico, gli studenti e gli ospiti, ha invitato i giovani a “scegliere una scuola di qualità che offre diverse opportunità nel mondo del lavoro.

Vi aspetto”.