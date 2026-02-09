Grande conferma di valore della scuola “F. “Pentimalli” di Gioia Tauro alla manifestazione sportiva “Piziadi: sport e non solo”

Grande conferma di valore della scuola F. Pentimalli alla manifestazione sportiva”Piziadi: sport e non solo”, tenutasi il 28 gennaio 2026 presso il Liceo Sportivo “N. Pizi” di Palmi. La scuola secondaria di primo grado F. Pentimalli (a indirizzo sportivo), di cui è Dirigente Scolastico il Prof. Domenico Pirrotta, ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il primo posto nella classifica generale di tutti gli I.C. partecipanti.

Nelle specialità,in particolare, sotto la guida magistrale del docente di Scienze Motorie e Sportive Andrea Sofia, referente dei Campionati Sportivi Studenteschi della scuola “F. Pentimalli” e con la collaborazione delle docenti di scienze Motorie e Sportive Rossana Rinaldi e Eva Mattiani, e di Lingua Inglese Onidia Frangella e Simona Marra, si sono distinti per i risultati ottenuti gli alunni: Cananzi Chantal, 1ª nella corsa di velocità; Ventre Nathan, 1° nel lancio del vortex; Careri Francesco, 1° nel getto del peso; Castaldo Simona, 1ª nel lancio del vortex e nel getto del peso; Ianni’ Francesco, 2° nel lancio del vortex; Cosoleto Gabriele, 3° nel lancio del vortex; Muscolino Barbara, 3ª nel getto del peso; Angilletta Anastasia, 3ª nel salto in lungo; Scerbo Maria, 3ª nei giochi in lingua inglese.A tutti gli alunni le congratulazioni del Dirigente e del corpo docenti.