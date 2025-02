Granata(Valle Crati), “Il nuovo Sindaco di Rende dovrà affrontare la questione ambientale”

La tutela dell’ambiente è diventata un tema cruciale in queste elezioni, e le scelte fatte ora potrebbero avere un impatto duraturo sulla qualità della vita a Rende. L’area industriale di Rende è una “bomba ecologica” e c’è la necessità di interventi urgenti per combattere l’inquinamento. La questione degli scarichi irregolari nel comune di Rende è molto seria e attualmente sotto attenta osservazione. Sono stati avviati sopralluoghi nell’area industriale di Rende per mappare e monitorare gli scarichi. Questo è un passo fondamentale per identificare le fonti di inquinamento. È fondamentale il coinvolgimento dei cittadini nella segnalazione di problematiche e nella partecipazione a iniziative di sensibilizzazione. La lotta contro gli scarichi irregolari è cruciale per migliorare la qualità dell’ambiente a Rende. Il nuovo Sindaco di Rende dovrà affrontare la questione ambientale. Lo dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati Avv.Maximiliano Granata .