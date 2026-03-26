Giusi Princi: “Corsi all’avanguardia per allineare la Calabria ai grandi standard europei”

“Rafforzare le competenze per migliorare i servizi: con questo obiettivo il Polo Territoriale SNA Calabria apre ufficialmente la programmazione 2026. Da aprile, dirigenti e personale delle amministrazioni e degli enti operanti sul territorio regionale potranno accedere a percorsi formativi di alto profilo”. Lo annuncia l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria.

“Il piano 2026 punta sull’avanguardia: dall’Intelligenza Artificiale agli Aiuti di Stato, fino alla Contabilità economica. I primi due corsi – prosegue Giusi Princi – nascono per rafforzare in modo concreto le competenze manageriali e di governo delle politiche pubbliche, affrontando temi chiave come organizzazione, gestione del cambiamento, sicurezza urbana integrata e coordinamento tra istituzioni. Offriamo – evidenzia l’On. Princi – a dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione strumenti operativi, modelli applicabili e casi reali, per tradurre le competenze in risultati e migliorare l’efficacia dell’azione pubblica”.

“Fortemente voluto con il Presidente Roberto Occhiuto, il Parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, il Polo – spiega l’europarlamentare – ha già registrato volumi di partecipazione tali da affermarsi come il primo Polo formativo SNA in Italia. Abbiamo sempre considerato la formazione del capitale umano un investimento fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo del sistema territoriale”, sottolinea Giusi Princi. “I risultati – aggiunge – consolidano il ruolo del Polo nel sistema nazionale e ne rafforzano la capacità attrattiva, a conferma di una Calabria che vuole crescere sotto il profilo della qualità amministrativa per allinearsi stabilmente ai più elevati standard europei. È una sfida – conclude – che mira a tradursi in amministrazioni più competenti, servizi d’eccellenza e risultati concreti per i cittadini”.

I corsi sono gratuiti. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 3 aprile 2026. I programmi ed i link di accesso sono disponibili sul Portale Polo SNA Cabria c/o sito web dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria:

Contatti Segreteria: 0965.1695372 (Giovedì e Venerdì, ore 9:00-14:00)