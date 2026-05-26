Giovanni Sarica si presenta con la lista “Plati’ – Insieme verso il futuro”: 1.746 voti e reazioni positive nel territorio. Eletto sindaco della cittadina

In un contesto politico locale segnato da forte attenzione alla partecipazione elettorale, il candidato Giovanni Sarica ha ottenuto 1.746 preferenze presentandosi con una lista autonoma denominata “Plati’ – Insieme verso il futuro”.

Sarica, già indicato come ex collaboratore e braccio destro di Giovanni Muraca, ha scelto di correre in solitaria rispetto ai tradizionali schieramenti, raccogliendo un consenso significativo all’interno del proprio bacino elettorale.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni riportate, il risultato elettorale è stato accolto con soddisfazione da diversi esponenti e osservatori locali, che hanno espresso auguri e apprezzamenti nei confronti del candidato, ritenuto una figura in grado di operare con efficacia in un contesto amministrativo definito “delicato e importante”.

La lista “Plati”– Insieme verso il futuro” si configura dunque come un’esperienza civica autonoma, che ha saputo intercettare una parte dell’elettorato locale, segnando un risultato personale rilevante per Sarica nel panorama politico del territorio.