Giornata della Donna, Donne Democratiche: dalle gelsominaie della Locride alle raccoglitrici di olive della Piana, memoria e diritti

L’8 marzo non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma sopratutto una giornata di memoria, consapevolezza e di stimolo all’impegno costante. È il momento in cui ricordiamo le lotte delle donne per la dignità, il lavoro, la libertà e l’uguaglianza.

Nella nostra terra questa memoria ha volti e storie precise. Sono quelle delle gelsominaie della Locride, per esempio, donne che per anni hanno lavorato nei campi del gelsomino in condizioni durissime, spesso di notte e per salari bassissimi. Sono anche le storie delle raccoglitrici di olive della Piana di Gioia Tauro, donne che hanno conosciuto la fatica del lavoro agricolo, spesso invisibile e poco riconosciuto. Insieme hanno contribuito, con il loro lavoro, a sostenere famiglie ed economie locali.

Dietro quelle storie riconosciamo anche il segno di un sistema profondamente segnato dal patriarcato nel lavoro che per troppo tempo ha relegato le donne nei ruoli più faticosi, meno pagati e meno tutelati, considerando i loro diritti come elemento marginale e secondario. Eppure proprio quelle donne, con la loro forza e la loro dignità, hanno contribuito a cambiare la società e ad aprire la strada alle conquiste di oggi, benché ancora parziali, purtroppo.

Ricordarle significa riconoscere il valore del loro contributo e ribadire che la strada verso la piena uguaglianza non è ancora conclusa, dalla parità salariale alla qualità del lavoro, dalla conciliazione tra vita e lavoro al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

L’8 marzo deve continuare ad essere una giornata di impegno collettivo per costruire una società più giusta, in cui il lavoro delle donne non sia più invisibile né subordinato.

Le Donne Democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria rinnovano in questa giornata l’impegno a tenere viva questa memoria e a continuare a lavorare affinché i diritti delle donne siano pienamente riconosciuti e garantiti.